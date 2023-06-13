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Генсек НАТО предрек Швеции вступление в альянс в июле

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Швеция может вступить в альянс к саммиту в Вильнюсе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция может вступить в ряды альянса уже в июле, — к саммиту организации в Вильнюсе. Об этом он сказал в интервью телеканалу PBS.

«Я уверен, что Швеция станет полноправным членом [НАТО]. И возможно, что это произойдет к саммиту НАТО в Вильнюсе в следующем месяце [11-12 июля], но я не могу этого гарантировать», — сказал генсек.

По его словам, Швеция, получив статус партера НАТО, все больше и больше интегрируется в структуру организации, однако необходима полная ратификация. Столтенберг отметил, что прилагаются все усилия, чтобы Швеция стала членом Североатлантического альянса как можно скорее.

4 июня по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Столтенберг заявлял, что Швеция выполнила все условия Анкары по вступлению в НАТО.

Ранее глава шведской службы военной разведки и безопасности Томас Нильссон высказал мнение, что Россия создает различные препятствия на пути вступления Швеции в Североатлантический альянс.

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