Байден перенес встречу со Столтенбергом

Президент США Джо Байден на фоне сообщений о стоматологической операции перенес встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает CNN.

Также в Белом доме на сутки был перенесен прием для глав американских дипломатических миссий. Администрация США не указала причины переноса этих мероприятий.

Ранее в Белом доме сообщили, что Байдену проведут стоматологическую операцию по удалению воспаленной пульпы.

Отмечается, что политик 11 июня пожаловался на зубную боль. Специалисты провели осмотр и приняли решение об операции.

До этого Байден упал на сцене во время поздравления выпускников Военно-воздушной академии в Колорадо.

Зрители бросились на помощь главе государства. Когда Байден поднялся, он указал на черный мешок с песком на сцене, пояснив, что наткнулся на него.

Вскоре в администрации Белого дома прокомментировали состояние президента, сообщив, что глава государства «похоже, в порядке».