Украина обвинила Россию в нарушении двух международных конвенций

Киев потребовал от Международного суда ООН признать, что Россия нарушила две международные конвенции, сообщает ТАСС.

По информации журналиста из зала суда в Гааге, Украина утверждает, что Россия нарушила Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма и Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации. На основании этого Киев намерен добиться от Москвы выплат «финансовых компенсаций».

В январе 2017 года Украина подала в Международный суд ООН соответствующий иск. В частности, в рамках исков Украина пытается представить Донецкую и Луганскую народные республики террористическими организациями, которые финансировала Россия, а также обвиняет РФ в притеснении крымских татар и украинцев в Крыму.

Украинская сторона представила свои окончательные требования во вторник, российская сторона представит свои требования в соответствии с данным иском 14 июня.

8 июня представитель России в ходе слушаний в Международном суде ООН Александр Шульгин заявил, что украинский иск основан на неправильном толковании права и противоречит здравому смыслу, а значит должен быть отклонен.