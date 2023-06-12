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Вице-премьер Италии Сальвини рассказал о своей реакции на смерть Берлускони

Вице-премьер Италии Сальвини заплакал после известия о смерти Берлускони

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Global Look Press

Вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини признался, что заплакал, узнав о смерти бывшего премьер-министра республики Сильвио Берлускони. В своем Twitter Сальвини назвал Берлускони своим другом.

«Я сломлен и редко плачу, но сегодня один из таких дней», — написал он.

Он также назвал Берлускони великим итальянцем, «одним из величайших … со всех точек зрения, не имеющим себе равных». «Я храню как драгоценный дар знаки твоей дружбы, твоих советов, твоей щедрости, твоего уважения, твоей гениальности, твоих редких и ласковых упреков, за которыми сразу же следовали комплименты и неповторимые знаки внимания», — отметил Сальвини.

По его мнению, после ухода Берлускони в Италии «остается пустота, которую трудно заполнить».

Президент России Владимир Путин направил письмо с соболезнованиями президенту Италии Серджо Маттарелле в связи с кончиной бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони. Путин подчеркнул, что для него лично Берлускони был «дорогим человеком, настоящим другом».

Премьер Венгрии Орбан, выражая соболезнования в связи со смертью Берлускони, назвал экс-премьера Италии великим борцом и своим другом.

Ветеран итальянской политики, основатель и бессменный лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони скончался на 87 году жизни в госпитале Милана. Политик страдал от хронического миеломоноцитарного лейкоза. Подробнее — в материале «Газеты.Ru.

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