Трампа обвинили в неположенном хранении документов

Американская прокуратура заявила, что экс-глава США Дональд Трамп хранил в своей резиденции в Мар-а-Лаго информацию об уязвимостях государства, что является грубым нарушением американского законодательства. При этом несколько раз он раскрыл государственные тайны посторонним, передает РИА Новости.

«Секретные документы, которые Дональд Трамп хранил в своих коробках, включали информацию о возможностях Соединенных Штатов и других стран в обороне и вооружениях», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что прокуратура вынесла Трампу обвинения по 37 пунктам, по которым бывшему американскому лидеру, в общей сложности, грозит 400 лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что Трамп, предположительно, хранил секретные документы в ванной, туалете, спальне и кладовой своего особняка в Мар-а-Лаго. Из заключения следует, что с января по 15 марта 2021 года некоторые коробки с секретными документами Дональда Трампа хранились в Бело-золотом бальном зале клуба Мар-а-Лаго, где проходили мероприятия и встречи. Уточняется, что какое-то время коробки стояли на сцене бального зала.

Также в суде заявили, что экс-хозяин Белого дома, предположительно, хранил засекреченные файлы «в бальном зале, ванной и душевой, служебных помещениях, спальне и кладовой».