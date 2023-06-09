В России создадут комиссию по ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину создать правительственную комиссию по ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Срок исполнения, указанный в постановлении, — 9 июня 2023 года.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источник в Белом доме писала, что американские спутники-шпионы зафиксировали взрыв на плотине Каховской ГЭС перед ее обрушением.

До этого исследователи норвежского института Norsar допустили, что Каховская гидроэлектростанция была разрушена в результате взрыва. По данным сейсмологов, перед обрушением были зафиксированы четкие сигналы магнитудой от 1 до 2, указывающие на взрыв.

В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, начало затапливать водой.

Россия и Украина обвиняют друг друга в разрушении плотины. Существует также версия о том, что авария произошла из-за «старых повреждений». Компания «Укргидроэнерго» заявила, что станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.