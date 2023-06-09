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Пашинян выразил желание обсудить работу миротворцев РФ в Карабахе

Премьер Армении Пашинян заявил о желании обсудить работу миротворцев России в Карабахе

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Алексей Даничев/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что хочет обсудить во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи ситуацию в зоне ответственности миротворцев РФ в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Действительно, мы регулярно встречаемся и обсуждаем широкий круг вопросов. Сегодня тоже мы обсудим вопросы двусторонней повестки региональные вопросы. Я думаю, что сегодня мы обсудим еще и ситуацию в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе», --сказал премьер Армении.

По его словам, в Лачинском коридоре сложилась «довольно напряженная» ситуация. В Нагорном Карабахе, добавил Пашинян, продолжается гуманитарный кризис.

Ранее премьер-министр Армении на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным подтвердил, что страна готова открыть транспортные коммуникации в Закавказье после договоренностей между лидерами России, Армении и Азербайджана.

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