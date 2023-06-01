Зеленский не переубедил Вучича изменить отношение к антироссийским санкциям

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества не поменял позицию республики по поводу санкций против России, передает РИА Новости.

«У нас был корректный разговор, но решение о санкциях принимают граждане Сербии, через свое руководство, и мы решение приняли в марте 2022 года и определили свою позицию», — сказал он.

Глава государства добавил, что Сербия проводит свою политику и является самостоятельным и независимым государством, соблюдающим свои интересы.

Вучич не стал отвечать на вопрос, высказал ли президент Украины претензии из-за отказа Белграда поддержать ограничения против России.

Ранее президент Сербии заявил, что не разговаривал с президентом России Владимиром Путиным больше года из-за того, что на Западе предвзято относятся к такому общению.