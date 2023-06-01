Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зеленский не переубедил Вучича изменить отношение к антироссийским санкциям

Вучич: переговоры с Зеленским не изменили позицию Сербии по вопросу антироссийских санкций

close
100%
Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества не поменял позицию республики по поводу санкций против России, передает РИА Новости.

«У нас был корректный разговор, но решение о санкциях принимают граждане Сербии, через свое руководство, и мы решение приняли в марте 2022 года и определили свою позицию», — сказал он.

Глава государства добавил, что Сербия проводит свою политику и является самостоятельным и независимым государством, соблюдающим свои интересы.

Вучич не стал отвечать на вопрос, высказал ли президент Украины претензии из-за отказа Белграда поддержать ограничения против России.

Ранее президент Сербии заявил, что не разговаривал с президентом России Владимиром Путиным больше года из-за того, что на Западе предвзято относятся к такому общению.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях