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В Кремле заявили, что обстрелы Белгородской области не повлияют на ход СВО

Песков: атаки на Белгородскую область не повлияют на ход СВО на Украине

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bazabazon/Telegram

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с обстрелами в Белгородской области никак не может оказать влияние в целом на ход специальной военной операции.

«Нет, безусловно, никакого влияния на ход военной операции это оказать не может, но по нюансам я здесь не уполномочен что-либо говорить», — заявил Песков.

Ранее власти Белгородской области сообщили о массированном обстреле приграничного с Украиной города Шебекино. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале уточнил, что Шебекинский район попал под массированный обстрел, но речи о прорыве украинских военных не идет.

1 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин оперативно получает доклады о ситуации вокруг Шебекино в Белгородской области по линии местных властей, Минобороны РФ, пограничной службы ФСБ, а также МЧС. Он отметил, что Путина также напрямую информируют местные власти Белгородской области о необходимых мерах для помощи населению.

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Обстрелы Белгородской области
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