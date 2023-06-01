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Калининград превратился в Крулевец на польских дорожных знаках

Gazeta.pl: указатели «Калининград» на российско-польской границе меняют на «Крулевец»

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PBPaszportu/Twitter

В Польше начали менять дорожные указатели с надписью «Калининград» после решения властей переименовать город в Крулевец (Królewiec). Об этом сообщает интернет-портал Gazeta.pl.

Уточняется, что работы по замене проводятся Варминьско-Мазурском воеводстве, которое граничит с Калининградской областью. По данным Генеральной дирекции национальных дорог и автострад, в ходе всего будут заменены 26 указателей. Из них 14 будут изготовлены заново, а на 12 название Калининграда будет заклеено наклейкой с надписью «Крулевец» в целях экономии.

Ранее сообщалось, что власти Польши приняли решение больше не называть российский Калининград Калининградом. По информации издания Rzeczpospolita, комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши, действующая при Главной геодезической службе страны, «переименовала» город в Крулевец.

Использовать название Калининград на польском языке теперь не рекомендуется. Калининградскую область же теперь следует называть Крулевецкой областью. Изменения вступили в силу в Польше со дня объявления 9 мая 2023 года.

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