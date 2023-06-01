ГД денонсировала договор с Украиной об Азовском море из-за новой ситуации

Госдума денонсировала договор с Украиной об Азовском море и Керченском проливе.

Отмечается, что после присоединения ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей возникла новая ситуация вокруг Азовского моря и Керченского пролива, берега которых «принадлежат только Российской Федерации».

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что денонсация Договора об обычных вооруженных силах в Европе не будет нести дополнительных последствий для РФ.

Свой прогноз Матвиенко привела во время обсуждении закона на пленарном заседании в среду, 24 мая. Также председатель Совфеда добавила, что вызывают недоумение попытки стран Запада обвинить Россию в сломе договоров об архитектуре безопасности в Европе.