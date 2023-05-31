Лавров прибыл с визитом в ЮАР

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Южно-Африканской Республики (ЮАР). Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, в Кейптауне министр пробудет до 2 июня и примет участие в совещании глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

БРИКС официально включает в себя пять постоянных членов — Бразилия, Китай, Россия, Индия, Южно-Африканская Республика. Кандидатами на вступление в организацию в настоящее время являются Аргентина, Алжир и Иран. По словам представителей БРИКС, желание присоединиться к группе изъявили еще множество государств, в том числе Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Египет. Этот вопрос возможно будет поднят на саммите.

Ранее официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова анонсировала визит Лаврова в ЮАР.