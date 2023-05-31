Глава МИД ФРГ Бербок высказалась о членстве Швеции в НАТО

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что цель правительства ФРГ — вступление Швеции в НАТО до саммита альянса в июле. Об этом она сообщила журналистам перед встречей глав МИД стран НАТО в Осло, сообщает Bild.

По ее словам, НАТО сделала «огромный шаг к укреплению альянса, присоединив Финляндию в качестве 31-го члена», а следующим логичным шагом стало бы вступление Швеции.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Стокгольм контактировал с Анкарой по вопросу вступления в Североатлантический альянс после состоявшихся в Турции президентских выборов.

Президент США Джо Байден заявил, что обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вступление Швеции в НАТО и призвал его разрешить этот вопрос. Он добавил, что главы государств договорились поддерживать контакты на эту тему.

Глава Соединенных Штатов сообщил, что поздравил Эрдогана с победой на выборах. Также Байден отметил, что лидер Турции хочет договориться о чем-то касательно истребителей четвертого F-16.