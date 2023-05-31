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В Киеве ответили на заявление премьера Грузии о причинах конфликта на Украине

Вице-премьер Украины Стефанишина назвала обидным заявление премьера Грузии о причинах начала СВО

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Yevhen Kotenko/Global Look Press

Власти Украины сожалеют в связи с высказыванием премьера Грузии Ираклия Гарибашвили о том, что стремление Киева вступить в НАТО стало причиной конфликта на Украине. Об этом заявила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина, сообщает издание «Европейская правда».

Она отметила, что Киеву обидно слышать такое от Грузии. Стефанишина напомнила Тбилиси, что до недавнего времени Грузия сама активно стремилась к вступлению в НАТО.

«Для Украины сейчас очень обидно слышать такие месседжи. Нам очень обидно за Грузию, которая сейчас в ситуации, когда высшие должностные лица правительства могут делать такие заявления», — сказала она в кулуарах форума по безопасности в Братиславе.

Вице-премьер Украины добавила, что в Киеве еще видят «большие возможности» для Грузии ускорить свое движение по европейскому пути.

Накануне на форуме по безопасности в Братиславе премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что одной из причин конфликта на Украине стало желание Киева вступить в НАТО.

Российский президент Владимир Путин ранее заявил, что НАТО обмануло Россию, дав обещание не расширяться на восток.

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