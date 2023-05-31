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ОАЭ отказались от участия в возглавляемых США Объединенных морских силах

В МИД ОАЭ заявили о выходе из состава Объединенных морских сил, возглавляемых США

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Ahmed Jadallah/Reuters

Объединенные Арабские Эмираты отказались от участия в Объединенных морских силах, которые возглавляет США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МИД ОАЭ.

В ОАЭ пояснили, что решение о выходе было принято два месяца назад. «В результате нашей постоянной оценки эффективности сотрудничества в области безопасности со всеми партнерами ОАЭ два месяца назад мы отказались от участия в Объединенных морских силах», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

При этом в Абу-Даби заявили, что сохраняют приверженность «ответственному обеспечению безопасности судоходства в своих морях».

Объединенные морские силы CMF действуют в Красном море и Персидском заливе. Это крупнейшее многонациональное военно-морское партнерство в мире, объединяющее 38 государств. Основными направлениями деятельности CMF являются борьба с наркотиками, контрабандой, пресечение пиратства.

23 мая Объединенные морские силы США объявили о создании новой оперативной группы для подготовки ВМС партнеров и повышения безопасности на море на Ближнем Востоке.

Ранее США предупредили президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна, что тесное сотрудничество с Россией и Китаем в военной и разведывательной сферах ставит под угрозу отношения с США.

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