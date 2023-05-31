В Польше предупредили о риске гражданской войны из-за комиссии по изучению «влияния России», пишет Politico.

Обозреватель Politico Войцех Кось отметил, что президент Польши Анджей Дуда под видом «искоренения российских агентов» может использовать комиссию для преследования своих политических оппонентов.

Кось указал, что это вызывает особые вопросы в связи с грядущими выборами в парламент, которые пройдут осенью. В статье говорится о том, что подобные действия могут привести к гражданской войне в Польше.

«Дуда сегодня серьезно ослабил нашу страну <…> Он решил развязать гражданскую войну в Польше», — цитирует издание главу партию «Польша 2050» Шимона Головни.

Ранее сенатор Алексей Пушков сообщил о болезни польских элит «русофобией и шпиономанией».