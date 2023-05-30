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Столтенберг «спокоен» за вступление Швеции в НАТО

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что он «совершенно спокоен» за вступление Швеции в альянс

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что он «совершенно спокоен» в отношении вступления Швеции в Североатлантический альянс. Об этом сообщает газета Le Figaro.

«Я абсолютно спокоен по поводу того, что Швеция станет членом НАТО, полноправным членом», — сказал Столтенберг во время круглого стола в Осло, где проходят неформальные встречи министров иностранных дел стран НАТО.

Издание отмечает, что это заявление генсек НАТО сделал через два дня после переизбрания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который до сих пор блокировал заявку Швеции. Эрдоган блокирует членство Швеции, обвиняя Стокгольм в укрывательстве деятелей турецкой оппозиции с предполагаемыми связями с курдскими активистами.

Столтенберг отметил, что будет проводить «тесные контакты с Анкарой, с президентом Эрдоганом, чтобы помочь этому процессу пройти как можно быстрее». «С осени прошлого года я считал, что Швеция уже должна была быть принята путем ратификации, и я до сих пор придерживаюсь этого мнения. Но когда 31 страна должна согласиться, это, вероятно, займет немного больше времени, чем хотелось бы, поэтому мы над этим работаем»,

Ранее в правящей коалиции ФРГ призвали Турцию прекратить блокаду расширения НАТО за счет Швеции.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вступление Швеции в НАТО и призвал его разрешить этот вопрос.

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