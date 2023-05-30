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Вучич призвал Запад отозвать мэров Албании

Вучич призвал страны Запада отозвать албанских мэров и косовский спецназ

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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что призвал страны Запада отозвать албанских мэров и повлиять на косовский спецназ, чтобы он был выведен с севера региона. Об этом он написал в социальных сетях.

«С послами стран Квинты я разговаривал о нынешних событиях в Косове и Метохии и отметил, что односторонние шаги Приштины приводят к насилию над сербами, и это нас отдаляет от мира и стабильности в регионе», — сообщил Вучич.

Утром 30 мая Вучич встретился с послами «пятерки» (США, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии) и главой постоянной делегации Европейского союза в республике на фоне ситуации вокруг Косово. На встрече также присутствовали министр обороны Милош Вучевич и начальник генштаба армии Сербии Милан Мойсилович.

Накануне тысячи сербов Косово собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода полиции и отзыва косовоалбанских мэров. К зданиям муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток были направлены военные контингента НАТО KFOR. За ними встали крупные силы косовской полиции, которые не допускали косовских сербов к зданиям. Около 17.00 (18.00 мск) начались столкновения между гражданами и силовиками.

До этого портал Kosovo online сообщил, что Косовские сербы 30 мая вновь собираются у муниципалитета Звечан на севере края после прошедших накануне беспорядков.

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