Депутаты рассмотрят ужесточение наказания за найм граждан, подлежащих призыву

В Государственную думу был внесен законопроект, который предусматривает увеличение штрафов для работодателей за найм военнообязанных или подлежащих призыву граждан, не предоставивших документы воинского учета. Документ опубликован в думской электронной базе.

Инициатором выступило законодательное собрание Калужской области. Подобное нарушение предлагается выделить в отдельный состав в Административном кодексе РФ. Также рассматривается вариант о назначении штрафа для физических лиц в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для ИП — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а для юрлиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Также авторы предлагают усилить ответственность руководителей за несообщение в военный комиссариат сведений о принятии на работу граждан, не состоящих на воинском учете. За это предлагается повысить штраф от 5 тыс. до 25 тыс. рублей, сейчас он составляет от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Суму штрафа предлагают сохранить, если речь идет зачислении на учебу.

Российское правительство с некоторыми замечаниями поддержало проект закона.

29 мая президент России Владимир Путин подписал законопроект, который вносит поправки в избирательное законодательство и позволяет провести выборы на территориях, где введено военное положение. Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин рассказал, что изменится после внесения поправок.