Лавров предупредил о реакции ВС России на обучение украинских пилотов управлять F-16

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Вооруженных сил РФ существует возможность отреагировать на намерения стран Запада обучать украинских летчиков управлению истребителями F-16. Об этом Лавров сказал журналистам, видеозапись размещена на YouTube российского МИД.

Дипломат подчеркнул, что намерения Дании и Нидерландов быть в первых рядах тех, кто тренирует пилотов Вооруженных сил Украины на западных самолетах, можно объяснить «желанием понравиться гегемону».

«Эти страны активно проводят в европейских делах линию Вашингтона. Что касается нашей реакции — не сомневаюсь, что наши вооруженные силы имеют возможности на это среагировать», — отметил он.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее Сергей Лавров называл планы западных государств поставить американские многофункциональные легкие истребители F-16 Украине «неприемлемой эскалацией». Глава российского МИД заявлял, что решения по поводу оборонной помощи диктуют Вашингтон, Лондон и их сателлиты внутри Европейского союза.