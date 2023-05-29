Путин денонсировал Договор об обычных вооруженных силах в Европе

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе, подписанный в городе Париже 19 ноября 1990 года», — сказано в тексте закона.

Ранее председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что денонсация Договора об обычных вооруженных силах в Европе не будет нести дополнительных последствий для РФ. Свой прогноз Матвиенко привела во время обсуждении закона на пленарном заседании в среду, 24 мая. Также председатель Совфеда добавила, что вызывают недоумение попытки стран Запада обвинить Россию в сломе договоров об архитектуре безопасности в Европе.

Закон о денонсации договора ДОВСЕ сенаторами был одобрен единогласно, соответствующее решение поддержали 156 человек.

До этого Государственная дума приняла закон о денонсации договора об обычных вооруженных силах в Европе.