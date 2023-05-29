В Грузии заявили, что не проводят «политику уступок» России

Тбилиси не проводит «политику уступок» России и не обсуждает вопрос восстановления дипломатических отношений с Москвой. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в интервью изданию «Квирис Палитра».

«Мы не проводим политику уступок России. Наша политика – это не политика уступок, а стратегическая политика терпения», – заявил Папуашвили.

Говоря об обвинениях в адрес правительства Грузии в попытках изменить объявленный внешнеполитический курс страны и в пророссийской направленности, он отметил, что основной целью правящей партии «Грузинская мечта» остается объединение страны и евроинтеграция. «Мы стараемся избегать провокаций и различных угроз, в том числе исходящих из России. Мы никому ничего не отдаем, ни за что не торгуемся… Наша главная цель – объединение страны и евроинтеграция. Для достижения этих целей необходимы мир и экономический прогресс», — отметил спикер парламента.

По его словам, национальный интерес Грузии – сохранение мира и укрепление экономики в стране. «Если мы экономически не сильны и у нас будут внутренние конфликты, мы не сможем объединить страну, и нам не откроют двери европейских структур», — подчеркнул Папуашвили.

Спикер парламента при этом считает, что за решением президента России Владимира Путина открыть полеты в Грузию и отменить визы «стоит политическая мотивация». «Но трудно определить, какова цель этой мотивации.. Мы же руководствуемся мотивацией и целями нашей собственной страны. Мы считаем, что чем больше стран сможет посетить гражданин Грузии без визы, тем лучше», — добавил он.

Накануне генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что власти Грузии не вели никаких переговоров с российской стороной о возобновлении авиасообщения.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что запрещать авиасообщение с Россией или критиковать его возобновление бессмысленно.