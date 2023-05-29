Дуда перепутал Эрдогана с турецким футбольным фанатом

Президент Польши Анджей Дуда, поздравивший Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции, снабдил свое сообщение в сети Twitter ссылкой на страницу, которая никакого отношения к турецкому лидеру не имела, сообщает ТАСС.

Дуда, поздравив Эрдогана с победой, подчеркнул что в этом году отмечаются 100 лет основания Турецкой республики и 100 лет подписания договора о дружбе между Польшей и Турцией. Он заявил, что две страны готовы совместно работать для обеспечения региональной безопасности, развития НАТО и мира в Европе. Однако при этом Дуда, перепутав имя пользователя, указал страницу не президента Турции, а болельщика футбольного клуба «Бешикташ». Примечательно, что аналогичное поздравление Дуды на турецком языке содержало правильную ссылку на официальный аккаунт Эрдогана.

Сообщение, имевшее неправильную ссылку, было удалено только через полчаса. После этого на странице Дуды появился аналогичный текст, но уже содержавший верную ссылку на страницу Эрдогана.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед сторонниками в своей резиденции в Бештепе в Анкаре, заявил, что «грязные игры» в отношении страны потерпели неудачу.