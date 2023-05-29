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Байден достиг соглашения с Маккарти для избежания дефолта США

Президент США Байден сообщил о достижении соглашения с Маккарти по потолку госдолга

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Elizabeth Frantz/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей конгресса Кевином Маккарти для избежания дефолта, сообщает телеканал CNN.

«Мы достигли двухпартийного соглашения по бюджету», — сказал он.

Байден отметил, что это очень важный шаг, который снимает с повестки угрозу катастрофического дефолта и защищает результаты, которых удалось достичь в восстановлении экономики. По его словам, достижение договоренности — это хорошая новость для американского народа.

«Это соглашение теперь направится в Палату представителей и в Сенат», — добавил Байден.

Накануне Bloomberg писало, что позиции Байдена на выборах главы государства в 2024 году могут пошатнуться в случае повышения лимита по американскому госдолгу.

В январе США превысили законодательно установленный на уровне $31,4 трлн долларов потолок госдолга. После этого Минфин США был вынужден принимать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций.

В свою очередь, министр финансов Соединенных Штатов Америки Джанет Йеллен предупреждала конгресс, что администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга 5 июня.

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