Байден достиг соглашения с Маккарти для избежания дефолта США

Президент США Джо Байден заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей конгресса Кевином Маккарти для избежания дефолта, сообщает телеканал CNN.

«Мы достигли двухпартийного соглашения по бюджету», — сказал он.

Байден отметил, что это очень важный шаг, который снимает с повестки угрозу катастрофического дефолта и защищает результаты, которых удалось достичь в восстановлении экономики. По его словам, достижение договоренности — это хорошая новость для американского народа.

«Это соглашение теперь направится в Палату представителей и в Сенат», — добавил Байден.

Накануне Bloomberg писало, что позиции Байдена на выборах главы государства в 2024 году могут пошатнуться в случае повышения лимита по американскому госдолгу.

В январе США превысили законодательно установленный на уровне $31,4 трлн долларов потолок госдолга. После этого Минфин США был вынужден принимать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций.

В свою очередь, министр финансов Соединенных Штатов Америки Джанет Йеллен предупреждала конгресс, что администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга 5 июня.