В Турции рассказали о планах оппозиции по отношению к России

Оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что оппозиция Турции собирается и дальше продолжать развивать отношения с Россией, которая является одним из главных партнеров страны. Об этом он сообщил во время голосования во втором туре выборов президента, передает ТАСС.

«Основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк говорил: «Мир дома, мир во всем мире». И в этом контексте мы хотим, чтобы Россия была одним из самых крупных наших союзников. Наша команда (объединенная оппозиция. — «Газета.Ru») принципиально настроена укреплять отношения с Россией, вести с ней внешнюю политику на самом высоком уровне», — сказал он.

28 мая CNN Turk сообщал, что в Турции открылись избирательные участки для голосования во втором туре выборов президента страны. По информации СМИ, около 61 миллиона избирателей проголосуют на выборах 13-го президента Турции.

Накануне источник ТАСС в турецкой оппозиции заявлял, что Турция сохранит добрососедские отношения с Россией в случае победы Кемаля Кылычдароглу на президентских выборах.

Ранее Кылычдароглу говорил, что реализация в республике проекта газового хаба увеличит зависимость страны в энергоносителях от РФ с 30-40% до 70-80%.