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Журналисты выяснили, что КНДР с 2020 года строила стену для закрытия границ

Reuters: Северная Корея потратила год пандемии на постройку стены с РФ и Китаем

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Северная Корея за время пандемии смогла построить несколько сотен километров стены на границах, проходящих с Россией и с Китаем. Об этом сообщает издание Reuters.

Уточняется, что журналисты изучили и сопоставили снимки со спутников.

С момента начала пандемии коронавируса в 2020 году Пхеньян приступил к закрытию собственных границ с Китаем и РФ.

По одной из версий, северокорейские власти хотели отрезать маршруты, используемые контрабандистами и перебежчиками.

Выяснилось, что Пхеньян возвел новые или модернизировал пограничные заграждения, стены и посты охраны, заметных с коммерческих спутников.

С данным забором еще больше ограничивается поток информации и товаров в страну, обратили внимание в СМИ.

Журналисты уверены, что теперь границы КНДР будут заблокированы надолго.

В прошлом году стало известно, что неизвестный сбежал из Южной Кореи в КНДР.

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