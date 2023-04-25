Зампред Совбеза РФ Медведев назвал СВО «ответом России на расширение НАТО»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе марафона «Знание» объяснил, что проведение специальной военной операции РФ на Украине является ответной мерой на безостановочное расширение Североатлантического альянса.

«Специальная военная операция и есть наш ответ на бесконечное расширение НАТО», — заявил политик.

По мнению Медведева, оппоненты России понимают «лишь язык силы» и не желают постигать ничего другого.

«Что мы можем сделать? Мы уже делаем,» — резюмировал он.

Ранее Медведев в ходе своего выступления по видеосвязи перед участниками марафона «Знание» заявил, что мир болен и может находиться на пороге новой мировой войны, однако ее можно избежать. Кроме того, он указал на перспективу ядерной войны, которая растет с каждым днем «по известным причинам». По его словам, такой сценарий намного страшнее изменений климата, за которыми человечество наблюдает весьма недолгое время.