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Маск назвал содержательной статью Politico об ожидании в США провала наступления ВСУ

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Benjamin Fanjoy/AP

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в Twitter прокомментировал статью газеты Politico, что в администрации президента США Джо Байдена сомневаются в успехе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее газета Politico написала, что некоторые американские чиновники в администрации президента США Джо Байдена полагают, что Вооруженные силы России настолько закрепились на Украине, что контрнаступление украинской армии не будет успешным.

Публикацию о подготовке США к провалу наступления ВСУ предприниматель назвал информативной.

«Содержательная статья», — ответил он на комментарий американского предпринимателя и своего друга Дэвида Сакса, который отметил, что в США недавно «уверяли, что победа [ВСУ] гарантирована».

23 апреля министр обороны Эстонии Ханно Певкур говорил, что наступление Вооруженных сил Украины может начаться примерно через месяц, потому что в данный момент активным боевым действиям мешает дождливая погода.

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