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Замглавы МИД Рябков: РФ делает все для возвращения российских бойцов из украинского плена

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя заявление главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, заявил, что Россия делает все для того, чтобы российские бойцы, попавшие в украинский плен, вернулись домой. Слова замминистра приводит ТАСС.

Ранее глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев ведет переговоры по обмену пленными с Россией в формате «всех на всех» и уже «приближается к этому».

«Мы, конечно, делаем максимум для того, чтобы наши люди, наши бойцы, наши соотечественники вернулись домой», — ответил Рябков на просьбу прокомментировать заявление Буданова.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявлял, что на Украину по итогам пасхального обмена пленными вернулись 130 человек.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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