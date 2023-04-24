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Песков: блокируя «вражеские» соцсети, нужно действовать аккуратно

Песков заявил о необходимости действовать аккуратно при блокировке «вражеских» соцсетей

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Павел Бедняков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на марафоне «Знание», что, блокируя «вражеские соцсети», нужно действовать аккуратно, так как государство лишается возможности доносить свои мысли до населения.

По его словам, в соцсетях, в частности в Telegram, появляется много информации, «которые раскручивают наши враги» и эта тенденция будет продолжаться дальше.

Песков подчеркнул, что РФ активно противодействует этим источникам, опровергает ложную и фейковую информацию.

Ранее руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети «Интернет» Александр Малькевич заявил, что сегодня фейки являются полноценным оружием информационной войны, которое способно нанести серьезный вред как отдельному пользователю, так и целой компании.

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