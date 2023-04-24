Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Bloomberg: в Евросоюзе и США раскритиковали инициативу Макрона о переговорах по Украине

close
100%
Geert Vanden Wijngaert/AP

Попытка президента Франции Эмманюэля Макрона добиться переговорного процесса между Россией и Украиной при посредничестве Китая была раскритикована в США и в Европейском союзе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, украинский лидер Владимир Зеленский изо всех сил пытается сохранить доверие западных стран в преддверии контрнаступления, однако сомнения в его успешности и мирная инициатива Макрона «ставят под угрозу единый фронт союзников».

По словам источников издания, в Белом доме были раздражены тем, что глава французского государства «занимается фрилансом» в деликатном дипломатическом вопросе. Речь идет о его инициативе по поводу мирного урегулирования украинского конфликта при содействии КНР.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что Макрон планирует обратиться к Китаю с планом, который, по его мнению, может привести к переговорам между Россией и Украиной.

Позднее стало известно, что план французского президента по Украине основывается на долгосрочных гарантиях безопасности для Киева.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях