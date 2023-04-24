Bloomberg: в Евросоюзе и США раскритиковали инициативу Макрона о переговорах по Украине

Попытка президента Франции Эмманюэля Макрона добиться переговорного процесса между Россией и Украиной при посредничестве Китая была раскритикована в США и в Европейском союзе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, украинский лидер Владимир Зеленский изо всех сил пытается сохранить доверие западных стран в преддверии контрнаступления, однако сомнения в его успешности и мирная инициатива Макрона «ставят под угрозу единый фронт союзников».

По словам источников издания, в Белом доме были раздражены тем, что глава французского государства «занимается фрилансом» в деликатном дипломатическом вопросе. Речь идет о его инициативе по поводу мирного урегулирования украинского конфликта при содействии КНР.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что Макрон планирует обратиться к Китаю с планом, который, по его мнению, может привести к переговорам между Россией и Украиной.

Позднее стало известно, что план французского президента по Украине основывается на долгосрочных гарантиях безопасности для Киева.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.