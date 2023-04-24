Трюдо: канадские дипломаты, работавшие в Судане, эвакуированы и находятся в безопасности

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что сотрудники посольства страны в Судане в настоящее время находятся в безопасности за пределами этой африканского государства. Об этом он написал в Twitter.

«Мы временно приостановили деятельность Канады в Судане. Наши дипломаты находятся в безопасности — они были эвакуированы и работают за пределами страны», — написал Трюдо.

Он добавил, что в текущий момент Оттава прорабатывает варианты поддержки сотрудников канадского посольства из числа местных жителей.

По словам канадского премьера, представители ВС страны в настоящий момент с партнерами Канады оценивают ситуацию в Судане на предмет «различных непредвиденных обстоятельств».

Ранее папа Римский Франциск призвал завершить сопровождающиеся насилием боевые столкновения в Судане.

Столкновения между военными Судана и Силами быстрого реагирования республики начались еще 15 апреля. Боевые действия охватили столицу государства и другие регионы страны. По данным местных СМИ, в результате столкновений погибли как минимум 56 человек, а пострадали почти 600. При этом суданские военные утверждают, что ситуация в республики стабилизировалась, но Силы быстрого реагирования страны говорят об обратном, заявляя о захвате воинских частей.