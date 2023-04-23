Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Депутат Госдумы от Липецкой области Николай Борцов умер в 77 лет

close
100%
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Депутат Государственной думы Николай Борцов умер на 78-м году жизни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«В возрасте 77 лет скончался депутат Государственной думы, почетный гражданин Лебедянского района Николай Борцов», — написал он.

По словам главы региона, Борцов «очень много сделал для развития и родного района, и области в целом».

«Детские площадки и скверы, оборудование для больниц и поликлиник, поддержка одаренных детей и многодетных семей, огромная помощь храмам и монастырям — далеко не полный список того, что делал Николай Иванович (Борцков — «Газета.Ru») для своих земляков», — отметил глава региона.

Позднее пресс-служба фракции «Единой России» подтвердила смерть депутата.

Борцов являлся депутатом Государственной думы пяти созывов, был членом фракции «Единая Россия», а также членом комитета Госдумы по делам национальностей. В 1997 году получил звание заслуженного работника пищевой индустрии Российской Федерации. Был почетным профессором Государственного университета по землеустройству. Весной 2022 года попал под санкции США, ЕС и других стран Запада.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях