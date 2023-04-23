Депутат Госдумы от Липецкой области Николай Борцов умер в 77 лет

Депутат Государственной думы Николай Борцов умер на 78-м году жизни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«В возрасте 77 лет скончался депутат Государственной думы, почетный гражданин Лебедянского района Николай Борцов», — написал он.

По словам главы региона, Борцов «очень много сделал для развития и родного района, и области в целом».

«Детские площадки и скверы, оборудование для больниц и поликлиник, поддержка одаренных детей и многодетных семей, огромная помощь храмам и монастырям — далеко не полный список того, что делал Николай Иванович (Борцков — «Газета.Ru») для своих земляков», — отметил глава региона.

Позднее пресс-служба фракции «Единой России» подтвердила смерть депутата.

Борцов являлся депутатом Государственной думы пяти созывов, был членом фракции «Единая Россия», а также членом комитета Госдумы по делам национальностей. В 1997 году получил звание заслуженного работника пищевой индустрии Российской Федерации. Был почетным профессором Государственного университета по землеустройству. Весной 2022 года попал под санкции США, ЕС и других стран Запада.