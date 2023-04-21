Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Посол России Лабецкий: самостоятельность стран Латинской Америки вызывает отторжение у США

close
100%
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Власти США продолжают жить доктриной Монро, поэтому негативно относятся к любым проявлениям самостоятельности со стороны Латинской Америки, считает посол России в Бразилии Алексей Лабецкий, передает РИА Новости. По его словам, подобные шаги со стороны государств региона вызывают у Вашингтона отторжение.

«К сожалению, наши американские коллеги живут просто доктриной Монро, которую никто не отменял, она прочно сидит в головах политических элит США. Любые самостоятельные движения государств, которые находятся на латиноамериканском континенте, в Южной или Центральной Америке, в Карибах вызывают реакцию отторжения», — пояснил Лабецкий.

Как указал посол России, США ценят только то, что является их собственной пропагандой. Он также добавил, что Москва же развивает дружеские отношения, в частности, с Бразилией, что еще раз подтвердил недавний визит главы российского МИД Сергея Лаврова в страну.

Ранее сообщалось, что в Совфеде указали на провал США в создании антироссийской санкционной коалиции вне Запада.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях