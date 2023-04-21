Посол России Лабецкий: самостоятельность стран Латинской Америки вызывает отторжение у США

Власти США продолжают жить доктриной Монро, поэтому негативно относятся к любым проявлениям самостоятельности со стороны Латинской Америки, считает посол России в Бразилии Алексей Лабецкий, передает РИА Новости. По его словам, подобные шаги со стороны государств региона вызывают у Вашингтона отторжение.

«К сожалению, наши американские коллеги живут просто доктриной Монро, которую никто не отменял, она прочно сидит в головах политических элит США. Любые самостоятельные движения государств, которые находятся на латиноамериканском континенте, в Южной или Центральной Америке, в Карибах вызывают реакцию отторжения», — пояснил Лабецкий.

Как указал посол России, США ценят только то, что является их собственной пропагандой. Он также добавил, что Москва же развивает дружеские отношения, в частности, с Бразилией, что еще раз подтвердил недавний визит главы российского МИД Сергея Лаврова в страну.

Ранее сообщалось, что в Совфеде указали на провал США в создании антироссийской санкционной коалиции вне Запада.