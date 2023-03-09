В Японии сообщили о введении бесполетной зоны над Хиросимой на время саммита G7

Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии сообщило, что в период с 18 по 22 мая, на время проведения саммита G7, над Хиросимой введут бесполетную зону, передает ТАСС.

Согласно информации Министерства, бесполетная зона будет покрывать около 46 км в радиусе от отеля Grand Prince, который станет местом встречи лидеров «Большой семерки».

Ранее помощница министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг заявила, что страны — члены «Большой семерки» в марте пересмотрят потолок цен на российскую нефть.

До этого премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе дебатов в парламенте страны заявил, что участники предстоящего саммита стран G7 в Хиросиме должны выступить против угроз и возможности применения Россией ядерного оружия.