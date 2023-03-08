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Боррель рассказал, сколько ЕС компенсирует за поставки боеприпасов Украине

Боррель: фонд мира ЕС компенсировал 450 миллионов евро за боеприпасы для Украины

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Jean-Francois Badias/AP

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что фонд мира Евросоюза уже компенсировал странам ЕС €450 млн за поставку боеприпасов Украине. Слова Борреля приводят РИА Новости.

«Европейский фонд мира вернул государствам-членам ЕС порядка 450 млн евро за боеприпасы, поставленные на Украину», — сказал он.

Он отметил, что в настоящее время в ходе боевых действий на Украине расходуются десятки тысяч боеприпасов ежедневно.

Боррель добавил, что необходимо ускорить поставки боеприпасов Киеву.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза, подводя итоги совещания по поставкам боеприпасов на Украину в Стокгольме, признался в том, что он предпочел бы обсуждать мирные переговоры, а не поставки вооружений. Ранее Боррель предложил выделить миллиард евро из европейского фонда мира для удовлетворения немедленных потребностей Вооруженных сил Украины в боеприпасах.

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