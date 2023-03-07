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The American Spectator: высокомерие Байдена может угрожать национальной безопасности США

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Aleksandra Szmigiel/Reuters

Президент США Джо Байден продолжает снабжать Украину оружием, но не беспокоится восполнением собственных запасов страны, что может негативно повлиять на национальную безопасность США. Об этом пишет обозреватель Джед Баббин в своей статье в газете The American Spectator.

«Единственное правильное внешнеполитическое решение президента Байдена состояло в том, чтобы помочь Украине пережить войну ... Но хотя Байден отправлял — и отправляет — огромное количество оружия и боеприпасов на Украину, он не пополняет наши запасы так быстро, как нам может понадобиться», — считает Баббин.

В своей статье он пишет, что Байден отправил на Украину примерно треть запасов противотанковых ракет Javelin и одну треть зенитных ракет Stinger, при чем Украина расходует это оружие быстрее, чем США успевают производить. Журналист также считает, что украинская армия может израсходовать весь британский запас 155-мм снарядов всего за восемь дней.

По его мнению, Байдену для решения проблемы с запасами армии США необходимо потребовать, чтобы американская промышленность отказалась от коммерческих контрактов и сосредоточилась не только на потребностях Украины, но и на пополнении своих запасов оружия и боеприпасов, также он должен потребовать от Пентагона лучшего планирования.

Баббин считает, что при таком расходовании боеприпасов, если Китай решит напасть на Тайвань, у США закончатся основные боеприпасы через неделю.

«Из-за пренебрежения Байдена мы сейчас достигаем точки, на которой нам, возможно, придется сократить помощь Украине, чтобы восстановить наши запасы боеприпасов в достаточном количестве и состоянии для поддержки наших собственных военных планов. Наша национальная безопасность не может быть принесена в жертву высокомерию Байдена», — заключил обозреватель издания.

Ранее сообщалось, что НАТО планирует попросить страны-члены альянса увеличить имеющиеся у них запасы вооружения, которые серьезно сократились из-за конфликта на Украине.

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