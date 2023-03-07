The American Spectator: высокомерие Байдена может угрожать национальной безопасности США

Президент США Джо Байден продолжает снабжать Украину оружием, но не беспокоится восполнением собственных запасов страны, что может негативно повлиять на национальную безопасность США. Об этом пишет обозреватель Джед Баббин в своей статье в газете The American Spectator.

«Единственное правильное внешнеполитическое решение президента Байдена состояло в том, чтобы помочь Украине пережить войну ... Но хотя Байден отправлял — и отправляет — огромное количество оружия и боеприпасов на Украину, он не пополняет наши запасы так быстро, как нам может понадобиться», — считает Баббин.

В своей статье он пишет, что Байден отправил на Украину примерно треть запасов противотанковых ракет Javelin и одну треть зенитных ракет Stinger, при чем Украина расходует это оружие быстрее, чем США успевают производить. Журналист также считает, что украинская армия может израсходовать весь британский запас 155-мм снарядов всего за восемь дней.

По его мнению, Байдену для решения проблемы с запасами армии США необходимо потребовать, чтобы американская промышленность отказалась от коммерческих контрактов и сосредоточилась не только на потребностях Украины, но и на пополнении своих запасов оружия и боеприпасов, также он должен потребовать от Пентагона лучшего планирования.

Баббин считает, что при таком расходовании боеприпасов, если Китай решит напасть на Тайвань, у США закончатся основные боеприпасы через неделю.

«Из-за пренебрежения Байдена мы сейчас достигаем точки, на которой нам, возможно, придется сократить помощь Украине, чтобы восстановить наши запасы боеприпасов в достаточном количестве и состоянии для поддержки наших собственных военных планов. Наша национальная безопасность не может быть принесена в жертву высокомерию Байдена», — заключил обозреватель издания.

Ранее сообщалось, что НАТО планирует попросить страны-члены альянса увеличить имеющиеся у них запасы вооружения, которые серьезно сократились из-за конфликта на Украине.