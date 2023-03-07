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Лидер СДПГ заявил о политической изоляции экс-канцлера ФРГ Шредера из-за позиции по РФ

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер находится в политической изоляции из-за его позиции в отношении конфликта на Украине. Об этом заявил в интервью Bild руководитель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль.

«Политически Герхард Шредер изолирован, это было ясно с самого первого дня — так оно и останется», — отметил он.

Клингбайль заявил также, что его «раздражает», что Шредер занял «неправильную политическую позицию». «Я считаю, что как социал-демократ он должен очень четко осудить эту войну. Будучи социал-демократом, нельзя поддерживать Владимира Путина», — уверен немецкий политик.

Он добавил, что СДПГ «допустила ошибки», а он как лидер партии видит свою задачу «в том, чтобы извлечь уроки из того, что произошло».

Ранее запрос на исключение экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) был отклонен во второй инстанции арбитражной комиссией партии. В СДПГ отметили, что Шредер «заявил, что не виновен в нарушении устава партии».

В 2022 году бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер назвал мудрым решение экс-главы немецкого правительства Ангелы Меркель и бывшего главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в 2008 году на саммите НАТО не допустить вступления Украины в Североатлантический альянс.

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