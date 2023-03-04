Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что соглашение с Ираном поможет возродить СВПД

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время визита в Тегеран заявил, что соглашение, которого намерены достичь агентство и Иран, окажет важное воздействие на восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы готовы продолжать работу с иранской стороной, и соглашение, которого мы собираемся достичь, поможет возродить СВПД», — сказал Гросси.

Гросси подчеркнул, что «хочет продолжать серьезный и систематический диалог с Ираном». По его словам, более тесное сотрудничество позволит избежать и утечек конфиденциальной информации, которую передает Тегеран в МАГАТЭ.

Ранее Гросси заявил, что МАГАТЭ сотрудничает с Ираном для спокойствия в мире. Кроме того, Гросси назвал недопустимыми угрозы Соединенных Штатов и Израиля нанести удары по военным объектам Ирана.