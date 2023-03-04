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Депутат ЕП Уоллес: отсутствие результата расследований показывает подчинение ЕС США

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Global Look Press

Европа почти полностью в настоящий момент подчинена Вашингтону и закрывает глаза на то, что по-прежнему ничего не известно о подрыве «Северных потоков 1 и 2», утверждает депутат Европарламента Мик Уоллес. Об этом сообщает издание Exxpress.

«Диверсия на «Северных потоках» была спланированным террористическим актом на важнейшей европейской инфраструктуре, и ЕС до сих пор не хочет знать, кто это сделал», — уточнил политик.

Также Уоллес пояснил, что расследование инцидентов на «СП-1» и «СП-2» должно стать приоритетным пунктов европейской повестки дня.

Тем не менее Уоллес приводит тот факт, что все еще нет каких-либо предметных итогов расследований произошедших диверсий.

Он добавил, что расследование аварии должно быть важнейшим пунктом европейской повестки дня, но никаких результатов все еще нет.

«Неужели мы теперь настолько зависим от их империи [США], что даже не можем спросить Вашингтон, действительно ли это было спланировано Белым домом?» — задался вопросом Уоллес.

Ранее посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр объяснил молчание о ЧП на «Северных потоках» продолжением расследования.

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