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Блинкен уточнил сумму нового пакета военной помощи Украине

Блинкен уточнил, что США выделят $3 млрд Украине и $682 миллиона — странам НАТО

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Craig Ruttle/Pool via Reuters

Госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Украине Соединенные Штаты выделят $3 млрд и еще $682 млн поступят европейским странам НАТО на восполнение отданных Киеву вооружений, передает РИА Новости.

Ранее в Белом доме сообщили, что новый крупнейший пакет помощи Украине оценивается в $3 млрд.

По словам Блинкена, в первую неделю года США объявили о новой военной помощи в размере более $3,75 млрд. Из них $2,85 млрд выделены из запасов министерства обороны, еще $225 млн — в качестве финансирования украинской армии для построения долгосрочных возможностей и поддержки модернизации.

«Также она включает $682 млн в качестве иностранной военной помощи для европейских партнеров и союзников для восполнения запасов военного оборудования после передачи его Украине», — говорится в заявлении политика.

Он добавил, что Штаты «будут с Украиной столько, сколько потребуется».

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