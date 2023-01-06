Блинкен уточнил сумму нового пакета военной помощи Украине

Госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Украине Соединенные Штаты выделят $3 млрд и еще $682 млн поступят европейским странам НАТО на восполнение отданных Киеву вооружений, передает РИА Новости.

Ранее в Белом доме сообщили, что новый крупнейший пакет помощи Украине оценивается в $3 млрд.

По словам Блинкена, в первую неделю года США объявили о новой военной помощи в размере более $3,75 млрд. Из них $2,85 млрд выделены из запасов министерства обороны, еще $225 млн — в качестве финансирования украинской армии для построения долгосрочных возможностей и поддержки модернизации.

«Также она включает $682 млн в качестве иностранной военной помощи для европейских партнеров и союзников для восполнения запасов военного оборудования после передачи его Украине», — говорится в заявлении политика.

Он добавил, что Штаты «будут с Украиной столько, сколько потребуется».