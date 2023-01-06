Кириенко посетил объекты, которые в городе Енакиево в ДНР восстанавливает Ленобласть

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил объекты, которые в городе Енакиево в Донецкой народной республике восстанавливает Ленинградская область, сообщил в своем Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Специалисты региона-шефа закрыли тепловой контур соцобъектов. В прошлом году они отремонтировали три школы и три детсада. В одной из школ нам показали произведенный объем работ: заменены окна, двери, отремонтирован спортзал, теперь в нем новый инвентарь, закуплены оборудование для столовой и компьютерный класс. Следующий этап — внутренняя отделка», — написал он.

По словам врио главы ДНР, власти Ленобласти также нашли решение проблемы дефицита воды, пробурив 23 скважины возле котельных и три возле больниц.

«Стараниями региона-шефа прирос 10 трамваями и парк машин местного ТТУ, в планах ремонт депо, замена рельсов, остановочных павильонов», — заключил Пушилин.

В июне Ленинградская область и Енакиево в ДНР подписали соглашение о сотрудничестве.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко передал главе Енакиево Роману Храменкову автомобиль и компьютерную технику для полиции и администрации подшефного города. Он также добавил, что для восстановления подшефного Ленобласти города на востоке ДНР будут направлены средства федерального бюджета.