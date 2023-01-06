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Кирби: США не видят перспектив прекращения боев на Украине в ближайшее время

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Andrew Harnik/AP

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности (СНБ) США Джон Кирби заявил, что Вашингтон не видит перспектив остановки боевых действий на Украине в ближайшие месяцы, передает РИА Новости.

«Можно сказать определенно, мы не ожидаем, что в течение ближайших пары месяцев русские поднимут руки и прекратят (вести бои)… Я не стану рассуждать об их тактических планах, однако они продолжают наступать, и мы считаем, что это продолжится в ближайшие месяцы», — сказал он.

Кирби отметил, что в связи с этим новый пакет военной помощи Украине, объявленный ранее, очень важен.

Ранее представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Соединенные Штаты выделили новый крупнейший пакет военной помощи Украине на $3 млрд. Также $682 млн пойдут странам блока НАТО востоке для закупки вооружений.

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