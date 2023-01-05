Столтенберг не ожидает нормализации отношений с РФ после окончания конфликта на Украине

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что не ожидает нормализации отношений с Российской Федерацией после окончания конфликта на территории Украины, так как Москва, по его мнению, хочет видеть «другую Европу». Об этом сообщает РИА Новости.

Столтенберг считает, что вне зависимости от того, как завершится конфликт, следует констатировать, что «ситуация с безопасностью в Европе изменилась окончательно».

Генсек организации обвинил Россию в стремлении «контролировать соседние страны».

«Это ставит Россию в положение перманентного конфликта с Западом», — добавил Столтенберг.

Ранее генеральный секретарь НАТО заявил, что опасно недооценивать амбиции России и ее президента Владимира Путина в конфликте на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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