Глава АдГ Крупалла: поставки Киеву БМП из США и бронемашин из Франции приведут к эскалации

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла заявил, что поставки Киеву американских БМП Bradley и бронемашин из Франции приведут к новой эскалации, а также призвал власти ФРГ оказать влияние на своих партнеров по НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, с подобной поставкой партнеры Германии по Североатлантическому альянсу переходят еще одну красную черту. Он утверждает, что Российская Федерация может мобилизовать больше войск, а также применить еще более тяжелое оружие на территории Украины.

«Правильным путем были бы мирные переговоры вместо эскалации», — утверждает Крупалла.

Он считает, что правительство ФРГ должно оказать деэскалационное влияние на США и Францию.

Ранее об отправке AMX-10RC Киеву сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, рассказал накануне представитель Елисейского дворца. При этом он не указал, сколько боевых машин планируется направить Киеву и когда это произойдет.

До этого Макрон заявил, что Франция передала Украине ракетные установки и системы противовоздушной обороны (ПВО) Crotale.

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