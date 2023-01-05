На Украине предложили узаконить «дерусификацию» ради борьбы с Пушкиным

Министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что в Верховную Раду поступил законопроект, направленный на дерусификацию.

Он подчеркнул, что проект уже одобрило правительство.

«Он позволит продолжить законным способом процесс борьбы с сотнями названий улиц Пушкина, который уже происходил в прошлом году», — приводит слова Ткаченко издание «Укринформ».

Отмечается, что если документ будет принят, то власти получат возможность в оперативном порядке сносить памятники и переименовывать улицы, посвященные русским деятелям науки и культуры.

31 декабря в Киеве неизвестные разрисовали краской самый большой на Украине памятник русскому поэту Александру Пушкину.

За день до этого в городе Краматорск Донецкой народной республики демонтировали бюст Пушкина.