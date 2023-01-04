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В посольство России в Латвии прибыла полиция из-за посылки с неизвестным веществом

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Стрингер/РИА Новости

Государственную полицию Латвии днем 4 января вызвали в посольство России в Риге, куда могла поступить подозрительная посылка с неизвестным веществом. Об этом завила представитель госполиции Симона Гравите в эфире Латвийского радио.

Отмечается, что полиция прибыла на место в 13:54 (14:54 мск).

В настоящее время у посольства работают сотрудники полиции и других оперативных служб, проводится проверка.

Латвийское радио отмечает, что звонок по поводу такого конверта также поступил в государственную пожарно-спасательную службу.

Ранее сообщалось, что посылку со взрывным устройством отправили главе «Русского дома» Дмитрию Сытому в ЦАР из Того. В бандероли была и записка, в которой говорилось, что в следующий раз мужчина «получит голову своего сына, если «русские не уберутся с африканского континента и не распахнут двери для французов».

В начале октября в Министерство энергетики РФ доставили конверт с неизвестным порошком.

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