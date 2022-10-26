Глава Крыма Аксенов отреагировал на заявление Польши о терроризме России фразой о подлецах

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Макс Ветров/РИА «Новости»

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал признание Польшей власти Российской Федерации террористическим режимом и заявил, что обвинение других в собственных грехах — типичный прием подлецов и демагогов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Аксенов считает, что проголосовавшие за данную резолюцию польские депутаты ранее ликовали по поводу подрыва Крымского моста. Глава Крыма подчеркнул, что власти Эстонии поздравили украинские спецслужбы с совершением этого террористического акта.

«Думаю, что комментарии здесь излишни. Как говорят в России, на воре шапка горит», — утверждает Аксенов.

Ранее польский сенат единогласно принял резолюцию о признании России террористическим режимом, разработанную группой сенаторов.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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