Сунак и Байден выразили надежду на тесное сотрудничество в ходе телефонного разговора

Избранный премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, во время которого лидеры двух стран выразили надежду на тесное сотрудничество. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте британского правительства.

Отмечается, что Байден поздравил британского премьера с его назначением на должность.

«Президент Джо Байден и Риши Сунак выразили надежду на «тесное сотрудничество» во время телефонного разговора во вторник», — сказано в сообщении.

Кроме того, стороны говорили о том, что их страны играют «ведущую роль» в поддержке народа Украины и «обеспечении поражения Путина в войне».

Согласно пресс-релизу, Байден и Сунак «с нетерпением ждут» личной встречи на саммите G20 в Индонезии.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден допустил ошибку, поздравляя Риши Сунака с назначением премьер-министром Великобритании, пишет The Telegraph. По информации издания, комментируя избрание нового руководителя британского кабмина, американский лидер неверно произнес его имя и фамилию.