FP: Иран и Саудовская Аравия поддерживают РФ, чтобы «поставить США синяк под глазом»

FP: Иран и Саудовская Аравия поддерживают Россию для ослабления позиций США

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Reuters

Заместитель директора программы по Ближнему Востоку и Северной Африке Европейского совета по международным отношениям Элли Геранмайех и научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Чинция Бьянко пишут в статье для Foreign Policy, что поддержка России со стороны Саудовской Аравии и Ирана ослабила позиции Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.

«Эр-Рияд и Тегеран — соперники почти во всем, но они поддерживают усилия России, чтобы поставить Вашингтону «синяк под глазом», — сказано в статье.

По мнению авторов, эти две страны, обычно конфликтующие между собой, оказывают РФ помощь, чтобы ослабить интересы Запада.

В материале отмечается, что Эр-Рияд и Тегеран демонстрируют мировым лидерам намерение проводить свободную и независимую политику и не подчиняться западному диктату.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дженнифер Гавито заявила, что американская администрация встревожена «углублением альянса» России и Ирана.

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